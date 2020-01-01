مانشستر يونايتد يقرر الانسحاب من صفقة برونو فيرنانديز

الخلاف بين مانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونة يفسد انتقال برونو فيرنانديز

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن صفقة انتقال متوسط الميدان الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد باتت مهددة.

وكانت كل المؤشرات قد رجحت أن حسم صفقة انتقال صانع الألعاب البرتغالي إلى صفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الشتوي الحالي قد تمت وفي طريقها للإعلان الرسمي.

ولكن عدة صحف إنجليزية أبزرها تيليجراف وذا صن قد ذكرت أن الصفقة قد تعطلت بشكل مفاجئ وأن إدارة الفريق الإنجليزي تستعد للانسحاب.

والسبب في ذلك أن المطالب المادية التي يريد سبورتينج لشبونة الحصول عليها لا تروق لإدارة مانشستر يونايتد التي ملّت من طول فترة التفاوض.

وسيحاول مانشستر يونايتد الوصول إلى حل وسط من أجل تلبية رغبات الطرفين، ولكنه في حال تم رفض عرضه سينسحب من الصفقة ويبحث عن بدائل أخرى.

وكان مانشستر يونايتد قد استهدف برونو فيرنانديز خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن الأمور لم تتم وأنهى الشياطين الحمر الميركاتو الصيفي بشكل مؤسف.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس حتى الآن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه يعاني من عدم استقرار على مستوى النتائج.