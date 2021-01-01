مانشستر يونايتد يقترض 70 مليون يورو بسبب كورونا

نادي مانشستر يونايتد يقترض 70 مليون يورو من البنوك بسبب فيروس كورونا والأزمة المالية.

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن اقتراضه لمبلغ مالي يقدر بـ70 مليون يورو في الفترة الماضية من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في تقريره الخاص بالربع الماضي من العام المالي، والذي يغطي الفترة بين الـ 31 من ديسمبر والرابع من مارس.

وقدر التقرير خسائر النادي في تلك الفترة بحوالي 116 مليون يورو بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على الشياطين الحمر.

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وجاء قرض الـ 70 مليون يورو من حد ائتمان يبلغ 230 مليون يورو تم السماح به لمانشستر يونايتد منذ بداية جائحة كورونا.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: "تلك الأزمة تحدث مرة واحدة في القرن، وأظهرت مدى مرونة نادينا وقيمته".

وأضاف عن عودة المشجعين: "نرى بعض الأمثلة المشجعة في كل أنحاء العالم، لكن علينا أن نساعد على التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه".

جدير بالذكر أن النادي أكد في البيان نفسه عن ارتفاع الإيرادات الخاصة بالنادي عن الربع السابق، ويعود ذلك لارتفاع قيمة عائدات البث.