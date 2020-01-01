مانشستر يونايتد يقاضي لعبة إلكترونية بسبب شعاره

نادي مانشستر يونايتد يقرر مقاضاة لعبة "فوتبول مانجر" الشهيرة بسبب استخدام شعار النادي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد قرر مقاضاة الشركة المصنعة للعبة "فوتبول مانجر" الشهيرة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "جارديان" والتي أكدت أن النادي يرفض استخدام اللعبة لكلمة "مانشستر يونايتد" دون الرخص اللازمة.

ويعترض النادي أيضًا أن اللعبة تسيء للنادي حيث تستخدم شعارًا مختلفًا عن الحقيقي بسبب عدم حصولهم على رخص الشعار الرسمي.

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وذكرت الصحيفة أن الشركة تجد ما يقوم به النادي أمر غير مقبول، حيث تستخدم الاسم منذ سنوات دون مشاكل تذكر.

وتعتبر الشركة استخدام كلمة مانشستر يونايتد هي حق مكفول من حقوق حرية التعبير للاشارة لنادي بعينه داخل اللعبة.

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كما أكدت أن عددًا من نجوم الشياطين الحمر يستخدمون اللعبة بالفعل، وخرجوا بشكل علني وأثنوا عليها من قبل في عدة مناسبات.

جدير بالذكر أن لعبة "فوتبول مانجر" كانت قد بدأت عام 1992 ولا تزال تصدر بشكل سنوي حتى الآن على عدة منصات إلكترونية.