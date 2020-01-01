مانشستر يونايتد يفكر في التخلص من دي خيا

هل يرحل دي خيا لحل أزمة الأجور في قلعة أولد ترافورد

انتشرت عدد من التقارير في الآونة الأخيرة برغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وكان الحارس الإسباني قريباً من الانتقال قبل عدة سنوات إلى فريق ريال مدريد الإسباني ولكن تأخر وصول خطاب موافقة مانشستر يونايتد على الصفقة أحبط حدوث الصفقة.

مانشستر يونايتد يريد توفير الكثير من الأموال لصالح المدرب أولي سولشاير في الصيف المقبل من أجل مواصلة تدعيم الفريق حسب ما ذكرت موقع «four fout two».

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الشياطين الحمر كانوا قد تعاقدوا مع البرتغالي برونو فيرنانديش في الانتقالات الشتوية قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

إدارة يونايتد تريد المحافظة على الزخم الذي أحدثته في الصفقات الأخيرة ولكن عليه مراجعة الأجور أولاً، ومن الممكن أن يكون دي خيا ضحية لتلك السياسة.

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الحارس الإسباني يشغل اهتمام عدد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ووشيفيلد يونايتد الإنجليزي.

ويأمل يونايتد في التعاقد مع الحارس دين هندرسون حامي عرين شيفيلد يونايتد والذي يعتبر واحد من أفضل حراس الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن دي خيا صاحب الـ29 عاماً يلعب في مانشستر يونايتد منذ 2011، وينتهي عقده في عام 2023، وخاض مع الشياطين الحمر 392 مباراة في جميع المسابقات.