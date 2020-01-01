مانشستر يونايتد يفعل بند التجديد لعام إضافي في عقد ماتيتش

إدارة الشياطين الحمر تحافظ على لاعبها الصربي

قررت إدارة مانشستر يونايتد، تفعيل بند التجديد لعام إضافي في عقد متوسط ميدان الفريق، نيمانيا ماتيتش.

وكان من المنتظر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 31 عاماً، بعد أربعة أشهر من الآن.

وارتبط ماتيتش بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إصابة بوجبا وماكتومناي، أفادته وعادته للمشاركة من جديد.

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بدأ ماتيتش مع مانشستر يونايتد تسع مباريات من آخر 10 مباريات في كافة المسابقات، وغاب عن مباراة وحيدة بسبب الإيقاف أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

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ماتيتش شارك هذا الموسم في 22 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وصناعة اثنين.

وانضم الصربي الدولي للشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادماً من تشيلسي مقابل 44.7 مليون يورو.