مانشستر يونايتد يفشل في استعادة سانشيز

أليكسيس سانشيز سيكمل الموسم في إنتر ولن يعود إلى مانشستر يونايتد

فشل مانشستر يونايتد في استعادة نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز والمعار حاليًا إلى نادي إنتر الإيطالي، وذلك بعدما أجبرته الإصابات على التفكير في هذا الخيار.

وكان سانشيز قد خاض تجربة لم تكلل بالنجاح مع الشياطين الحمر، حيث استمرت من شتاء 2018 حتى الصيف الماضي قبل أن يرحل إلى النيراتزوري على سبيل الإعارة.

وفي الوقت الذي فشل فيه مانشستر يونايتد في التعاقد مع باولو ديبالا أو ماريو ماندجوكيتش، دخل موسمه وهو يعاني من نقص في العناصر الهجومية.

وبعد نصف موسم اعتمد فيه كليًا على ماركوس راشفورد، تعرض المهاجم الإنجليزي الشاب للإصابة مما تطلب البحث عن مهاجم آخر لإكمال الموسم.

وحسب المصادر الصحفية الإنجليزية فإن مانشستر يونايتد قد ذهب إلى محاولة استعادة أليكسيس سانشيز وقطع إعارته، خاصة وأنه لا يشارك أساسيًا بسبب إصابته وبسبب تألق الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

ولكن سانشيز وإنتر قد رفضا ذلك الخيار، حيث يود النادي الإيطالي والنجم التشيلي إكمال الموسم كما هو دون أن يعود اللاعب إلى فريقه السابق، مع ميل لتفعيل بند الشراء بنهاية فترة الإعارة.

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يذكر أن أليكسيس سانشيز قد عاد من إصابته مؤخرًا وبدأ يحصل على أدوار في خطة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والذي يثق فيه منذ أن بدأت مسيرته.