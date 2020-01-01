ألينيا: سأبقى في برشلونة مدى الحياة إذا كان الأمر بيدي

ألينيا يتحدث عن رغبته في قضاء مسيرته كاملة في صفوف برشلونة

قال كارليس ألينيا نجم نادي برشلونة الشاب إنه يرغب في البقاء داخل صفوف النادي الكتالوني مدى الحياة وإلى أن يعتزل كرة القدم في حال كان الأمر بيده.

لاعب الوسط الإسباني مصمم على مواصلة اللعب في صفوف الفريق الكتالونيبعد أن حصل على مشاركة منذ بداية اللقاء للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف

وأعرب كارليس ألينا عن رغبته في البقاء في كامب نو وسط شائعات تربطه مع ريال بيتيس، وأصر على أنه سيبقى في برشلونة مدى الحياة إذا كان الأمر متروكًا له.

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وتألق لاعب منتخب إسبانيا السابق تحت 21 عامًا خلال الفوز 4-0 على دينامو كييف في أوكرانيا مساء أمس، وتعهد بمواصلة القتال من أجل مكانه مع رفض فكرة الانتقال الوشيك بعيدًا عن كاتالونيا.

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وقال ألينا للصحفيين عند سؤاله عن مستقبله "فكرتي هي البقاء هنا، أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا. أريد أن أبقى، إذا كان الأمر متروكًا لي، فسأبقى هنا طوال حياتي".

وأضاف: "الطريق الوحيد هو العمل وتحمل الضغط والظهور بقوة في التدريبات، أشعر بالتحسن تدريجيًا، المعايير العالية التي يتطلبها برشلونة يجب أن أكون على قدرها دائمًا"

وتابع: "مع العمل الذي أقوم به وما أقوم به في التدريبات والخبرة التي أكتسبها شيئًا فشيئًا بدأت أشعر وكأنني لاعب كرة قدم آخر، لا يمكنك التوقف عن العمل لأن هذا هو برشلونة، أفضل فريق في العالم"

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يذكر أن برشلونة يقدم مستويات مميزة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وفاز بمبارياته الأربعة التي خاضها ولكنه يعاني على مستوى منافسات الدوري الإسباني.