مانشستر يونايتد يضع عينه نصب التعاقد مع نجم أستون فيلا

بعد فقدان الأمل في ماديسون

كشفت صحيفة "ميرور" عن استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض كبير في الصيف المقبل لأستون فيلا في سبيل التعاقد مع جاك جريليتش.

ويعيش جريليش حالة مميزة للغاية هذا الموسم ترجمها في 9 أهداف سجلها مع أداء مذهل كان سببًا رئيسيًا في وصول فريقه لنهائي كأس كاراباو، كما صنع 7 أهداف خلال 24 مشاركة بمختلف المسابقات.

وبحسب ما أكدته ميرور في تقريرها، فإن اليونايتد فقد الأمل في التعاقد مع جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي، والذي أوشك على تجديد عقده مع الثعالب.

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مانشستر يونايتد يُرتب لخروج بول بوجبا المؤكد في الصيف المقبل، وينظر إلى تدعيم منتصف ميدانه كأهمية قصوى خلال السوق الصيفية المقبلة.

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جريليش الآن يُركز فقط على أن يُخرج الفريق الذي ترعرع فيه من مراكز الهبوط وأن يُبقي عليهم في البريميرليج، لكنه سيكون متاحًا بكل الأحوال بعد الأداء المميز هذا الموسم في الصيف.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد سجل هدفًا رائعًا في شباك دافيد دي خيا إبان مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي على ملعب الأولد ترافورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي، وقد تعاقد مع برونو فيرنانديس من سبورتينج لشبونة خلال الشتاء الماضي في صفقة قياسية لدعم منتصف الملعب.