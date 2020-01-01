مانشستر يونايتد يضع عينه على نجم أتلتيكو مدريد لدعم الهجوم

نادي مانشستر يونايتد يسعى لدعم خط هجومه من صفوف فريق أتلتيكو مدريد.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي جواو فيليكس من صفوف أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت موقع "لو 10 سبورت" والتي أكدت أن النادي يريد دعم هجومه بضم اللاعب الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرى النادي في اللاعب الإمكانيات المناسبة لقيادة خط هجومه مع ماركوس راشفورد في الفترة المقبلة، بالأخص بعدما ضم برونو فيرنانديش من صفوف سبورتنج لشبونة.

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وكان فيليكس قد انضم لصفوف أتلتيكو مدريد مع بداية الموسم الجاري قادمًا من صفوف بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، وهي القيمة التي تجاوزت الشرط الجزائي الخاص به بقليل.

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وأوضحت التقارير أن أتلتيكو مدريد لن يقبل ببيع اللاعب في الوقت الحالي، بالأخص مع بداية تألقه وتأقلمه في صفوف النادي، وللقيمة المالية الكبيرة التي دفعها فيه والتي تجاوزت الشرط الجزائي بسبب عدم قدرتهم على دفعه بشكل كامل على دفعة واحدة.

في المقابل أكدت أن وكيل اللاعب جورج مينديش قد تواصل بالفعل مع مانشستر يونايتد، وسيبدأ في ممارسة الضغط على أتلتيكو مدريد للموافقة على الصفقة المنتظرة.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في 28 مباراة هذا الموسم رفقة فريق أتلتيكو مدريد سجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثلاثة في كل البطولات.