مانشستر يونايتد يصدم بايرن ميونخ ويخطط لخطف نجم ريال مدريد

صفقة محتملة في الأيام الأخيرة من السوق

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفقة ضخمة جديدة، من أجل تدعيم وسط فريق المدرب إريك تين هاج هذا الصيف.

الشياطين الحمر أصبحوا على أعتاب حسم التعاقد مع راسموس هويلند مهاجم أتالانتا، ولكن يبدو أن الإنفاق لن يتوقف، بظهور أوريليان تشواميني كأحد أهم أهداف تين هاج.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ تواصل بالفعل مع ريال مدريد للاستفسار عن إمكانية الحصول على خدمات صاحب الـ23 سنة، وكانت المفاجأة أن مانشستر يونايتد يفكر كذلك في دخول هذا السباق.

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ويطمح بايرن ومانشستر في استغلال عدم الوضوح الذي يعاني منه تشواميني منذ انتقاله لريال الصيف الماضي، حيث تبدو فرصه ضعيفة في اللعب أساسي بعد قدوم جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة ذهاب تشواميني إلى بايرن بالتحديد على سبيل الإعارة تبدو واردة، من أجل الحصول على المزيد من الدقائق للمشاركة بانتظام.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية دخول مانشستر بقوة لشراء اللاعب خاصة بعد إنفاق مبلغ 73 مليون جنيه استرليني لضم هويلند.