مانشستر يونايتد يرد .. حقيقة تعاقد الهلال مع "كريستيانو رونالدو الجديد"

جديد ميركاتو نادي الهلال..

رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على محاولات نادي الهلال السعودي؛ لـ"التعاقد" مع النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

شبكة قنوات "الكأس" كشفت في الساعات الماضية، عن رغبة قوية من الزعيم الهلالي لـ"التعاقد" مع جارناتشو؛ لقيده في قائمة اللاعبين "مواليد 2003 أو أكثر"، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وفي هذا السياق.. أعلن أندرو وارد، المسؤول الإعلامي لنادي مانشستر يونايتد، استمرار النجم الأرجنتيني مع العملاق الإنجليزي، وعدم الانتقال إلى الهلال أو أي فريقٍ آخر.

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وارد قال في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس: "أليخاندرو جارناتشو غير معروض للبيع، في الصيف الحالي".

المثير في الأمر.. أن الجميع في نادي مانشستر يونايتد كان ينظر إلى جارناتشو، على أنه "كريستيانو رونالدو الجديد"؛ حيث من المعروف عن اللاعب الأرجنتيني، عشقه الكبير للأسطورة البرتغالية، وذلك بمحاولاته المستمرة لتقليده، سواء في أسلوب اللعب أو الاحتفال بالأهداف.

جدير بالذكر أن الهلال كان قريبًا من التعاقد مع كريستيانو رونالدو؛ إلا أن حرمان الفريق الأول من التعاقدات، حول الصفقة إلى الغريم نادي النصر السعودي، في يناير من عاكم 2023.