مانشستر يونايتد يحسم نهائيًا موقف برونو فرنانديش من الرحيل للهلال أو النصر

النجم البرتغالي أحد أهم المطلوبين في السعودية

حسم مانشستر يونايتد نهائيًا موقف نجمه برونو فرنانديش من الرحيل إلى دوري روشن السعودي، خاصة في ظل الحديث عن عروض ضخمة جدًا من الهلال والنصر.

اللاعب البرتغالي كان هدفًا لجميع الأندية السعودية الكبيرة الصيف الماضي لكنه فضل الاستمرار مع ناديه الإنجليزي، وقد توقع البعض تغير الوضع هذا الموسم لكن ذلك لم يحدث!

أندرو وارد المتحدث الرسمي للنادي الإنجليزي أغلق الباب تمامًا ونهائيًا في وجه قطبي العاصمة السعودية، حيث أكد في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية أن فرنانديش أحد العناصر المهمة في الفريق واستمراره معه الموسم القادم مؤكد تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "برونو فرنانديش أحد الركائز الأساسية في مانشستر يونايتد، ولدينا التخطيط في استمراره ضمن الفريق الموسم المقبل وعدم الرحيل إلى أندية دوري روشن".

يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا شارك بصفة أساسية مع منتخب بلاده البرتغال في يورو 2024، وقد خرج من البطولة بالخسارة في ربع النهائي أمام فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية.