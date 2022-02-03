مانشستر يونايتد يحدد موعد عودة بوجبا للمباريات

كشف رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن موعد عودة بول بوجبا، لاعب الفريق إلى المباريات من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر.

وكان بوجبا قد تعرض إلى إصابة في الفخذ الأيمن، خلال شهر نوفمبر الماضي أثناء خوضه للتدريبات مع منتخب بلاده فرنسا، في فترة التوقف الدولي.

وكشف رانجنيك أن بوجبا سيعود إلى قائمة الفريق، وربما يكون جزء من التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الفريق القادمة أمام ميدلسبره القادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ميدلسبره، مساء غد الجمعة على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان بوجبا قبل إصابته، قد بدأ الموسم بشكل مميز ونجح في صناعة أربعة أهداف في مباراة واحدة، أمام ليدز يونايتد، ثم صناع ثلاث تمريرات في المباريات التالية قبل إصابته.

وتراجع مستوى اللاعب الفرنسي 28 عامًا، بعد البداية القوية، إلى أن تعرض للطرد في الخسارة التاريخية لفريقه أمام ليفربول في شهر أكتوبر الماضي، ومن ذلك الوقت خرج من حسابات الجهاز الفني لفريقه.

جدير بالذكر أن بوجبا ينتهي عقده مع الشياطين الحمر، ولم يتوصل الطرفان إلى أي صيغة لتجديد العقد حتى الآن، في ظل الأنباء التي انتشرت بشأن رغبة الشياطين الحمر في الاحتفاظ باللاعب واستمراره داخل قلعة أولد ترافورد.