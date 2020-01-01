مانشستر يونايتد يتهم صحيفة مشهورة في حريق منزل ودوارد

إدارة الشياطين الحمر قدمت بلاغاً رسمياً ضد الصحيفة

تقدمت إدارة مانشستر يونايتد، ببلاغ ضد صحيفة "ذا صن"، الإنجليزية يتهمها فيه بوجود علاقة بينها وبين حريق منزل إد ودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي.

واحترق منذ ودوارد نهاية الشهر الماضي، من جمهور الفريق اعتراضاً على سياسة الفريق وتراجع النتائج.

وتعتقد إدارة الشياطين الحمر، أن الصحيفة كان لديها معلومة مسبقة بشأن الهجوم، ولم تحاول إيقافه عن طريق إبلاغ الشرطة.

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ونشر مانشستر يونايتد بياناً اليوم، جاء فيه: "تقدم النادي بشكوى رسمية إلى منظمة معايير الصحافة المستقلة، بخصوص صحيفة ذا صن وتغطيتها للهجوم على منزل إد ودوارد".

وواصل: "ويعتقد النادي أن الصحيفة تلقت خبراً مسبقاً بالهجوم، خاصة في وجود مصور الصحيفة في نفس وقت الهجوم".

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وتابع: "بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن جريمة وشيكة وتجنب الخطر للجميع، إدارة النادي ترى أن هناك خرقاً واضحاً لكل الأخلاقيات".

جدير بالذكر أن جماهير الشياطين الحمر، تهاجم ودوارد وتحمله مسؤولية تراجع الفريق بشكل كبير وتهتف بالموت له في المباريات.