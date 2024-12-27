رغم طرده أمام وولفرهامبتون .. برونو فيرنانديش سيشارك بشكل طبيعي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

حالة من الارتباط بسبب الطرد ضد توتنهام

وسط التكهنات حول غيابه عن مانشستر يونايتد أمام ليفربول، تبين أن صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديش سيواجه الريدز بشكل طبيعي رغم طرده أمام وولفرهامبتون.

يونايتد تلقى خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي، أمس، الخميس، عن طريق ثنائية سجلها ماتيوس كونيا وهوانج هي تشان، وجاء الهدفان بعد طرد برونو في وقت مبكر من الشوط الثاني، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

البطاقة الأولى كانت بسبب تدخل على كونيا قبل الاستراحة، والثانية التي طُرد على إثرها، جاءت بعد تدخل عنيف على نيلسون سيميدو مدافع الفريق الخصم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" قال إنه عادة ما يحمل الطرد من بطاقتين صفراوين الإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط، ولكن ظهر بعض الارتباك حول طول فترة إيقاف برونو، لأن طرده ضد وولفز كان الثاني له هذا الموسم، وفي هذه الحالة يتم إضافة مباراة أخرى.

وكانت البطاقة الحمراء الأولى للبرتغالي هذا الموسم في الدوري خلال خسارة مانشستر 3/0 على أرضه ووسط جماهيره أمام توتنهام في سبتمبر الماضي لتدخله على جيمس ماديسون.

ولكن يونايتد نجح وقتها في استئناف البطاقة الحمراء، وتجنب أي إيقاف لأنه اعُتبر طردًا غير مشروع، ووفقًا لإرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن حظر برونو هذه المرة سيكون لمباراة واحدة فقط، وهي التي سيلعبها الفريق أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع القادم، بينما سيظهر اللاعب بشكل طبيعي أمام ليفربول في بداية شهر يناير 2025 على ملعب أنفيلد.

جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين يونايتد وليفربول انتهت بنتيجة كارثية على الشياطين الحمر، حيث خسر الفريق وقتها بثلاثية نظيفة خلال فترة الهولندي إريك تين هاج.