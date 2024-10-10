تضارب حول مدة غيابه .. عضلات القلب تبعد نصير مزراوي عن مانشستر يونايتد!

تكهنات أثيرت حول سبب غيابه عن قائمة المغرب بالتوقف الدولي

أنباء مقلقة تلقتها جماهير مانشستر يونايتد، عن الحالة الصحية للمدافع المغربي نصير مزراوي، بعد التكهنات التي خرجت مؤخرًا حول سبب غيابه عن معسكر المغرب للتوقف الدولي.

الاتحاد المغربي لكرة القدم سبق أن أعلن أن مزراوي لن يتواجد بقائمة الأسود خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، في الوقت الذي قال فيه إريك تين هاج مدرب مانشستر، إنه قام باستبدال اللاعب في التعادل الأخير أمام أستون فيلا بدون أهداف، لمعاناته من مشكلة بدنية، دون الحديث بشكل مفصل عن أي تفاصيل أخرى.

حساب "Faithfuls" عبر منصة "إكس" المعروف بنقل أخبار الشياطين الحمر، كشف عن معاناة مزراوي من عدم انتظام في ضربات القلب، وهو الأمر الذي أدى إلى استبعاده من قائمة المغرب.

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وقال الحساب في تغريدته:"التقارير الأخيرة تؤكد أن مزراوي سيغيب لمعاناته من عدم انتظام في ضربات القلب".

وأضاف:"يمكن التأكيد أن موعد عودة مزراوي للمشاركة من جديد، سيكون بعد فترة التوقف الدولي الحالية، عندما يلعب مانشستر يونايتد أمام برينتفورد".

وفي الوقت ذاته خرجت تقارير أخرى من حساب "UtdSources" لتؤكد أن مزراوي لن يعود في مواجهة برينتفورد المقامة في 19 أكتوبر الجاري، بل سيتم إبعاده عن الفريق لفترة أطول من ذلك بكثير.

وأوضح أن اللاعب الذي تعرض لمشاكل مماثلة من قبل، سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع على الأقل لممارسة الأنشطة الخفيفة، على أن يعود بشكل كامل للمباريات بعد شهرين.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 سنة، انتقل إلى يونايتد قادمًا من بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 15 مليون يورو، ولعب 10 مباريات بقميص الشياطين الحمر حتى الآن.