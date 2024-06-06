"مانشستر يونايتد لم يرد" .. فيورنتينا يكشف عن موقف سفيان أمرابط

فيونتينا يحدد موقفه من سفيان أمرابط

كشف دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، عن موقف النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط الفريق، من الاستمرار مع الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعاد أمرابط إلى فيورنتينا مجددًا، بعد أن تمت إعارته إلى مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد، لعب فيه 30 مباراة في جميع البطولات.

وقال برادي خلال تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لم نتلق أي رد من مانشستر يونايتد بشأن سفيان أمرابط، وإذا سألتني عن موقفنا فنحن نريد الاحتفاظ به".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف المدير الرياضي لفيورنتينا: "لا يبدو أن الاستمرار معنا هو ما يدور في ذهن سفيان أمرابط حاليًا، لأنني أعتقد أنه يُريد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

جاء ذلك في ظل رغبة عدة أندية في التعاقد مع سفيان أمرابط، حيث أكدت صحيفة " لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على أن فولهام وكريستال بالاس يُريدان ضمه، بالإضافة إلى يوفنتوس.