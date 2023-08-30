مانشستر يونايتد لا يستسلم.. سيناريو جديد لضم سفيان أمرابط

الدولي المغربي يمثل إضافة لأي فريق

تستمر قصة طلب مانشستر يونايتد الملح على المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا يطمح فريق المدرب إريك تين هاج في الحصول على توقيعه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

صحيفة "ذا أثليتك" أكدت أن مانشستر يونايتد يستطيع إبرام الصفقة بالمقابل المادي الذي يرغب فيه فيورنتينا، إلا أنه يدرس استعارته على الأقل لهذا الموسم كي لا يخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

يبقى لاعب بايرن ميونخ، الهولندي ريان جرافينبيرش اختيارًا ثانيًا لمواطنه تين هاج، لكن المؤكد أن الأولوية القصوى لأسد الأطلس صاحب الـ 27 عامًأ.

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المؤكد أن فيورنتينا مستفيد في كل الأحوال إلا الإعارة ربما في غير حالة وجود بند شرائي ضخم، وسيحظى "الفيولا" إما بلاعب وسطه المميز لأطول وقت ممكن، أو بمقابل مادي يجعل خزائنه تنتعش.