"كان عليك دعمه".. كلوب ينتقد تين هاج بسبب معاملته لنجم مانشستر يونايتد السابق!

رسالة قوية من المدرب الألماني

وجه يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول رسالة إلى الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، بخصوص طريقته في التعامل مع جادون سانشو.

صاحب الـ24 سنة فشل في ترك بصمته مع مانشستر بعد انتقاله للفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند، كما دخل في خلافات مع تين هاج الموسم الماضي، مما دفع النادي لإعادته إلى فريقه السابق على سبيل الإعارة بمنتصف الموسم.

وبعد عودته لم يظهر تين هاج إيمانه بالجناح الإنجليزي، ليرحل هذا الصيف إلى تشيلسي في صفقة إعارة مع خيار الشراء، ليخرج كلوب في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، ليهاجم الطريقة التي تمت معاملة اللاعب بها في أولد ترافورد.

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وقال الألماني:"لو فقد العالم بأكمله الثقة والإيمان في لاعب، يجب على المدرب وقتها أن يكون الشخص الذي يقف في ظهره لدعمه".

وتأتي هذه الكلمات في رسالة واضحة من المدرب الألماني لانتقاد ما فعله تين هاج مع سانشو، خاصة وأن الألماني اشتهر خلال تواجده مع ليفربول بدعمه لنجوم الفريق والدفاع عنهم أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن سانشو نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 6 في 83 مباراة لعبها مع مانشستر، وهي الأرقام التي تعكس الحالة السيئة التي مر بها اللاعب في أولد ترافورد بقميص الشياطين الحمر.