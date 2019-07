مانشستر يونايتد.. قلعة تحكمها الفوضى

منحنى سلبي خطير يمر به مانشستر يونايتد الإنجليزي، بخطوات ثابتة نحو الابتعاد عن موقعه بين الكبار، لا يوجد ما هو أسوأ من الوضع الحالي سوى منتصف الجدول!

الكثير من التجارب الناجحة لاقت الفشل في بداياتها، بيب جوارديولا خسر أول مباراة له مع جيل برشلونة التاريخي ضد نومانسيا، سير أليكس فيرجسون نفسه المدرب التاريخي ليونايتد، تولى المهمة عام 1986 ولكنه لم يحقق لقب الدوري قبل عام 1993، الكثير من المحاصيل الجيدة تتطلب الصبر..

حسناً هذه كذبة، فهذا ليس محصولاً جيداً يمكن الصبر عليه، هذا ليس محصولاً من الأصل، بل عصارة 6 أعوام من الفوضى بدأت في مايو 2013 باعتزال فيرجسون، ولا يبدو أنها ستنتهي.

الإدارة الحالية لم يفُتها فقط التفكير في مسألة احتكار فيرجسون للكلمة العليا في المسائل الرياضية والإدارية لفريق الكرة، ما يعني أن رحيله لا يمكن تعويضه بمجرد مدرب، لا سيما إن كان هذا المدرب ديفيد مويس.

بناءً على توصية من سير أليكس نفسه، كان هناك تفاؤلاً عاماً يسود جدران أولد ترافورد، بأن أي اسكتلندي سيأتي ويواصل على هذا البنيان، لتأتي اللطمة الأولى: المركز السابع، لا مشاركة أوروبية.

بطبيعة الحال كان من الضروري إصلاح هذا الخطأ، وبالتالي تم التعاقد مع مدرب أكثر كفاءة، حقق المركز الثالث لكأس العالم 2014 مع هولندا على حساب البرازيل صاحب الأرض، تاريخ طويل ومشرف بدءاً من حصوله على دوري أبطال أوروبا مع واعدي أياكس عام 1995 الذين صاروا لاحقاً أساطير للكرة الهولندية.

هل يوجد ما هو أفضل؟ لسنا واثقين، ولكن بالتأكيد لم يوجد ما هو أكثر مللاً، لأن يونايتد فشل العام السابق في التحول من اللعب المباشر المعتاد إلى اللعب المباشر المعتاد ولكن بمدرب أقل جودة وخبرة، فما بالك بالتحول من اللعب المباشر إلى الاستحواذ؟

