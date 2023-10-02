هل ينجح الشياطين الحمر في تحقيق دوري أبطال أوروبا؟

يستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة جلطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، مساء غد الثلاثاء.

وافتتح الشياطين الحمر، مبارياتهم في البطولة بخسارة خوارج القواعد، أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، لتستمر معاناة الفريق الذي خسر 4 مباريات من أصل 7 خاضها في الدوري الإنجليزي.

وقبل مباراة جلطة سراي المرتقبة، تحدث رافاييل فاران، عن مشوار فريقه في البطولة الأوروبية وقال: "نعم أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

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وواصل: "نعم إنها منافسة صعبة ولكن لدينا فريق جيد يتمتع بعقلية جيدة، نحن فقط بحاجة إلى التحسن، بداية الموسم الحالي لم تكن على ما يرام، ولكني لازلت مقتنعًا بأننا قادرون على المنافسة مع أفضل الفرق".

وأضاف: "المباريات والبطولات يتم حسمها بالتفاصيل البسيطة، يجب أن نكون حاسمين للفوز بتلك المباريات، وأن نكون حاسمين أمام المرمى، لدينا الجودة اللازمة في الفريق لهذا، ولكننا بحاجة إلى بعض التحسن".