هودسون أودوي يُعلن نهاية موسمه مع تشيلسي

جناح تشيلسي تعرض لإصابة قوية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي نهاية موسمه الكروي بعد تعرضه لتمزق في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه ضد بيرنلي في ختام الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

وكان اللاعب قد غادر المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 خلال الشوط الأول مصابًا، واتضح فيما بعد تعرضه لتمزق في وتر أكيلس سيُبعده عن اللعب لفترة طويلة.

وأكد جانفرانكو زولا المدرب المساعد في النادي تلك الأخبار بقوله "ليست إصابة سهلة، أعتقد أنها إصابة خطيرة، هي في وتر أكيلس".

ديفيد لويز يُهاجم أسلوب لعب بيرنلي وإهداره للوقت

أضاف "لا أستطيع أن أتحدث عن شدة الإصابة حاليًا، فأنا لا أعلم وعلينا انتظار الفحوصات اللازمة، لكن الأمر لا يبدو جيدًا. لا أعلم إن كان هناك تمزق".

أما اللاعب نفسه، فقد قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "استأت وحزنت حقًا لانتهاء موسمي بتمزق في وتر أكيلس. سأبذل كل جهدي وأحاول العودة أقوى الموسم القادم".

يُذكر أن الجناح الإنجليزي صاحب الـ18 عامًا مرتبط بعقد ينتهي مع البلوز صيف 2020 ويرفض تجديده حتى الآن، إذ يمتلك عرضًا قويًا ومغريًا من بايرن ميونيخ.