سولشاير يعلن غياب بوجبا لبضعة أسابيع

صدمة جديدة للاعب الوسط الفرنسي

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا عن الفريق لبضعة أسابيع.

بوجبا لم يلعب مع الشياطين الحمر، منذ خروجه خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع إيفرتون 3/3 في 6 فبراير الجاري.

الدولي الفرنسي غاب عن 3 مباريات لمانشستر في كل البطولات منذ هذا التاريخ، ولم يظهر في التعادل مع ريال سوسييداد 0/0 في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، أمس، الخميس.

ومن جانبه قال سولشاير عن موقف اللاعب:"بوجبا لن يلعب معنا لبضعة أسابيع أخرى".

وأما عن باقي الإصابات:"يجب علينا فحص دانييل جيمس، ونتمنى عودة سكوت مكتوميناي وإدينسون كافاني ودوني فان دي بيك قبل مواجهة تشيلسي".

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ومن المقرر أن تسبب الإصابة في غياب بوجبا عن لقاء تشيلسي يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي، بالإضافة لمواجهتي مانشستر سيتي وكريستال بالاس بنفس البطولة.

وعلى الأرجح ستكون عودة اللاعب مرة أخرى في 14 مارس القادم، عندما يلعب الفريق أمام وست هام بالبريميرليج.