نشرة جول اليوم | باريس يقتحم سباق فاينالدوم وعقوبة ماتيتش بسبب بوجبا

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

غرامة نيمانيا ماتيتش في مانشستر يونايتد، ومنافسة باريس سان جيرمان لبرشلونة على التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم، وحديث توماس توخيل عن عقده مع تشيلسي.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في أهم أخبار كرة القدم بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم ..

اعتراف توخيل

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي الجديد، عن تعجبه من توقيع على عقد مدته 18 شهرًا فقط مع النادي الإنجليزي بعد رحيل فرانك لامبارد.

وقال الألماني لشبكة "BT Sport":"في البداية لم يعجبني ذلك وقلت لنفسي ربما لا يثقون بي، يجب أن أغادر بلادي وهم متأخرون بنقاط كثيرة عن المركز الرابع".

وأضاف:"بعد بضع دقائق فكرت في الأمر مرة أخرى، وقلت لنفسي إذا كنت جيدًا وأحبوا ما أفعله بالنادي فسوف يجعلونني أبقى".

شريك راشفورد

كشف ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، عن تدربه مع دين هندرسون حارس الفريق على تسديد ركلات الجزاء.

وقال المهاجم الإنجليزي:"أحب دائمًا أن تدرب ضد دين وجويل بيريرا، لأنهما يعرفان قدراتي جيدًا في التسديد".

واستكمل:"إذا تمكنت من التسجيل ضدهما، فأنا أعلم أنه يمكنني التسجيل ضد أي شخص آخر".

مستقبل تيليمانس

لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن ليستر سيتي، والانتقال إلى مانشستر يونايتد أو ليفربول.

اللاعب قال في تصريحات صحفية عن مصيره:"هل أبقى مع ليستر؟ لما لا؟ هذا النادي الذي أعطاني البيئة الأفضل للعمل بها، خاصة مع ملعب التدريب الجديد".

وأضاف:"سعيد جدًا بالتواجد في ليستر ولكن سنرى ما سيحدث في المستقبل، البيئة هنا مناسبة جدًا للفوز بالبطولات".

غرامة ماتيتش

لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش، أكد أنه يتحمل مسؤولية قواعد الالتزام بالقواعد واللوائح في تدريبات مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير.

صاحب الـ32 سنة كشف عن تعرضه للغرامة من قبل، بعدما شوهد وهو يقوم بالدردشة مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

وقال للموقع الرسمي لمانشستر:"قبل مباراة نيوكاسل يونايتد قمت بتغريم نفسي، تأخرت عن الاجتماع لمدة ثانيتين ووجدوني أمام الغرفة أتحدث مع بول بوجبا، لذلك سأطلب منه دفع 50% من الغرامة".

باريس وسباق فاينالدوم

صحيفة " Le Parisien" الفرنسية كشفت عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول.

النجم الهولندي عقده ينتهي مع ليفربول في يونيو المقبل، وسط اهتمام كبير من برشلونة بالحصول على خدماته بالمجان.

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باريس دخل الآن في السباق بقوة، بناء على رغبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي يريد أيضًا دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ.

عودة كوستا

دوجلاس كوستا الجناح البرازيلي المعار من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ هذا الموسم، أكد على رغبته في العودة لإيطاليا لعدم حصوله على فرصة اللعب بصفة مستمرة بفريق المدرب هانز فليك.

وقال كوستا للصحفي الإيطالي بييرلويجي باردو:" أود العودة إلى إيطاليا، البلد الذي أقدره كثيرًا، ودعونا نرى ما سيحدث الصيف القادم".