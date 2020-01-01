سولشاير: مورينيو يمتعنا بتصريحاته على مر السنين

تصريحات المدرب النرويجي قبل مواجهة نظيره البرتغالي

رد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، على تصريحات جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، حول احتساب العديد من ركلات الجزاء للشياطين الحمر.

المدرب النرويجي سبق أن سخر من قيام مورينيو بقياس طول المرمى في إحدى المواجهات بالدوري الأوروبي، ليخرج البرتغالي ويقول أن سولشاير يهمه فقط مساحة منطقة الجزاء.

وقبل المواجهة المنتظرة بينهما في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، خرج سولشاير للحديث عن هذه القضية.

المزيد من الفرق

وقال النرويجي مازحاً:"قوانين كرة القدم مازالت كما هي، أليس كذلك؟ لم أفكر كثيراً في هذه التصريحات، الأمر يهم وسائل الإعلام بشكل أكبر".

وأضاف:"من المهم أن يكون هناك القليل من الترفيه، وهذا ما يفعله جوزيه على مر السنين، لديه العديد من اللحظات الرائعة في المؤتمرات الصحفية وعلى أرض الملعب".

وتابع:"لكن بالنسبة لي كمهاجم سابق، لا يهمني مساحة منطقة الجزاء، لأنني وقتها كنت أسدد على المرمى دون التفكير في أي شيء آخر".

وأما عن إصابة هاري ماجواير:"تعرض لإصابة خفيفة في المباراة الأخيرة بكأس الرابطة، سيكون على ما يرام ولا توجد إصابات أخرى بالفريق".

رونالدو يواجه ميسي - فليرحم الجسد هذه المرة

سوق الانتقالات:"نحن نستمر في التخطيط ونثق في المجموعة التي نمتلكها، ونحاول تقوية الفريق من خلال السوق، النافذة مازالت مفتوحة والنادي يعلم وجهة نظري جيداً".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي بـ3 نقاط، بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي وليفربول وإيفرتون أصحاب الصدارة.