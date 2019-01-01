يوفنتوس يزف أخبارًا سعيدة بشأن خضيرة

اللاعب تعرض لمشاكل في القلب خلال الشهر الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن يوفنتوس رسميًا عودة لاعبه سامي خضيرة للعب نهاية الشهر الجاري، بعدما عولج بنجاح من مشاكل في القلب ظهرت خلال فبراير الماضي.

وكان اللاعب قد عانى من مشاكل في قلبه تتعلق بعدم انتظام ضربات القلب في 19 فبراير الماضي، وقد خضع لعملية جراحية ناجحة بعدها بيومين ويُواصل حاليًا فترة التأهيل.

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وأصدر النادي الإيطالي بيانًا جاء فيه "أجرى سامي خضيرة فحوصات طبية على قلبه أكدت تحسن حالته الصحية. وقد بدأ برنامجًا تدريبيًا خاصًا، ومن المتوقع أن يعود للعب بعد شهر من تاريخ إجراء العملية الجراحية".

يُذكر أن صاحب الـ31 عامًا أحرز هدفين لليوفنتوس خلال 15 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم، وسيغيب بالطبع عن مواجهة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع القادم.