كرة الثلج انفجرت في وجهه .. مانشستر يونايتد يُعلن رحيل مديره الرياضي!

المسؤول البارز سدد فاتورة الفشل

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا رحيل مديره الرياضي دان أشوورت بعد 6 أشهر تقريبًا من تعيينه قادمًا من نيوكاسل.

أشوورت سدد فاتورة البداية السلبية لليونايتد هذا الموسم، حيث كبرت أخطاءه حتى أصبحت مثل كرة الثلج التي انفجرت في وجهه، سواء تجديد عقد المدرب السابق إيريك تين هاج أو الصفقات المخيبة في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

النادي أعلن في بيان رسمي فسخ عقد أشوورت بالتراضي وقد قدم له الشكر على الفترة السابقة وتمنى له التوفيق مستقبلًا.

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المصادر الصحفية أفادت أن التخلي عن أشوورت كان بقرار المالك جيم رانكليف وعقب اجتماع جمع المدير الرياضي مع الرئيس التنفيذي، عمر براده، والذي كان مسؤولًا بشكل منفرد عن تعيين روبن أموريم.

القرار جاء عقب الخسارة الجديدة لليونايتد في الدوري الإنجليزي، وكانت أمام نوتنجهام فورست يوم أمس 3-2، والتي جمدت رصيد الفريق في جدول الترتيب عند 19 نقطة في المركز الـ13.