فيديو | مظهر مختلف لوجه نجم مانشستر يونايتد يثير الجدل بين الجماهير!

قرر العلاج بالليزر للحل مشكلته الشهيرة

قبل أسبوع واحد على انطلاق الموسم الكروي الجديد، قرر راسموس هويلند مهاجم مانشستر يونايتد الظهور بصورة مختلفة تمامًا عن التي اعتدنا عليها.

المهاجم الدنماركي المنضم للشياطين الحمر من أتالانتا الصيف الماضي، اشتهر بظهور أعداد كثيفة من حب الشباب على وجهه، مما جعل البعض يتعجب من عدم قيامه بعلاج هذا الأمر.

صحيفة "ديلي ميل" كشفت عن قيام هويلند بالتعامل مع هذه المشكلة أخيرًا، بعدما أنفق مبلغ 1400 جنيه استرليني لعلاج حب الشباب بالليزر لدى أحد كبار الأطباء المتخصصين في التجميل.

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وتم تصوير مهاجم يونايتد وهو يتلقى العلاج بالليزر في وجهه، حيث خضع لثلاث جولات علاجية لتجديد الجلد، بتكلفة تصل إلى 1400 جنيه استرليني وفقًا لموقع العيادة الشهيرة عبر الإنترنت.

وفي مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، أعرب هويلند عن صدمته من مدى نجاح العلاج، حيث قال:"في الواقع أنا مندهش تمامًا، الليزر قام بتفجير آثار الصيفين الآخرين من على وجهي".

وتلقى هويلند العلاج على يد "دكتور روش" وهو خبير في هذا المجال وله أكثر من 100 ألف متابع على موقع "تيك توك"، ومن المتوقع زيادة عدد متابعيه بعد معالجة نجم مانشستر يونايتد.

ومن جانبها أعربت بعض الجماهير عن إعجابها بالمظهر الجديد للدنماركي، بينما انتقده البعض الآخر وطالبه بالتركيز على أرض الملعب بدلًا من مظهره، بعد البداية المتخبطة في الموسم الأول له في أولد ترافورد.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر نجح في تسجيل 16 هدفًا في 43 مباراة لعبها مع مانشستر الموسم الماضي، ويطمح في زيادة هذا العدد في الموسم الجديد تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج.