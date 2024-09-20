"أتشوق لرؤية مانشستر يونايتد في نهائي الأبطال" .. أليكس فيرجسون يتحدث عن حنينه للتدريب وأكثر مرض يرعبه!

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح قلبه

اعترف السير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، أنه يحن كثيرًا إلى عمله السابق في مهنة التدريب، رغم ابتعاده عن الساحة منذ أكثر من 11 عامًا.

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وفي أول مقابلة كبيرة له منذ سنوات، تحدث فيرجسون لبرنامج "بي. بي. سي بريكفاست": عن الحياة بعد التقاعد، قائلًا: "حسنًا، لقد تقاعدت منذ 11 عامًا حتى الآن، بالفعل استطعت العثور على طريقة للتكيف".

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وأضاف فيرجسون، أنه كان حريصًا على أن يبقي نفسه بعيدا عن المشاكل، وعندما سئل عما إذا كان يفتقد الحياة كمدير فني، قال: "نعم، أفتقدها في بعض الأحيان. في العام الأول بعد التقاعد ذهبت للنهائي الأوروبي وقلت لزوجتي كاتي، هذا ما أفتقده، المباريات الكبيرة، المباريات الأوروبية".

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وتابع: "أعتقد أنه في العام الأول بعد الاعتزال، ذهبت إلى النهائي الأوروبي وقلت لكاثي (هذا ما أفتقده) - المباريات الكبيرة، المباريات الأوروبية".

وأردف: "لذلك ذهبت إلى معظم النهائيات الأوروبية لأنني وجدت شيئًا يمكنني الارتباط به، وهو شيء أود أن أفعله كل يوم. لذا حضرت معظم النهائيات الأوروبية لأنني وجدت شيئًا يمكنني الارتباط به، شيئًا كنت أود فعله كل يوم؛ لأن هذه هي الأحداث الكبيرة التي يجب أن يكون مانشستر يونايتد دائمًا مشاركا فيها".

وتحدث فيرجسون عن خوفه من فقدان ذاكرته بعد أن عانى أمثال أيقونات كرة القدم بوبي تشارلتون من هذا المرض، قائلًا: "عمري الآن 82 عامًا، ومن الواضح أنني أشعر بالقلق بشأن ذلك".

وأوضح: "في الحقيقة، ذاكرتي جيدة جدًا، المس الخشب - لا أعرف إذا كانت ستبقى على هذا النحو، لكني أشعر بالقلق بشأن ذلك بنسبة 100%. سأكون كاذبًا إذا شعرت أنني مختلف في أي مكان".

وختم: "أقرأ كثيرًا، وأقوم بإجراء اختبارات، وأعتقد أن ذلك يساعد، هناك اختبارات على موقع يوتيوب تحتوي على 100 سؤال، وإذا لم أحصل على 70% سأعاني".