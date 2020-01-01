مانشستر يونايتد حائر بين كافاني ويوفيتش

مهاجم ريال مدريد أو باريس سان جيرمان السابق سيعزز هجوم مانشستر يونايتد

ذكرت عدة تقارير صحفية أن الثنائي إدينسون كافاني ولوكا يوفيتش يمثلان أقرب خيارات مانشستر يونايتد لتعزيز خط هجومه فيما تبقى من الميركاتو.

ويبدو أن مانشستر يونايتد سيترك سعيه وراء سانشو ويتجه إلى حسم صفقة مهاجم صريح في الأيام الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب شبكة سكاي سبورتس والصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو فإن مانشستر يونايتد قد تواصل مع كافاني في الساعات الماضية من أجل ضمه.

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في الوقت ذاته، يفكر مانشستر يونايتد في استعارة مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش بعدما ذهبت رغبة الفريق الملكي إلى إعارته بموافقة زين الدين زيدان.

ومع هزيمة وانتصار للشياطين الحمر في أول مباراتين لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن سولشاير في حاجة إلى مهاجم رقم 9 ليكمل القطعة الناقصة في خط هجومه.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك يعني أن مانشستر يونايتد أمامه أقل من أسبوع لحسم قراره النهائي وإنهاء صفقة مهاجمه الجديد.

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يذكر أن إدينسون كافاني كان على رادار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبنفيكا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما أصبح لاعبًا حرًا بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.