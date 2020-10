حددت إدارة مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد ليكون موعدًا لإجراء الكشف الطبي للثنائي إدينسون كافاني وأليكس تيليس، لاعب بورتو، تمهيدًا لإعلان ضمهما رسميًا قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وكانت التقارير من الصحف قد أكدت أن كافاني أنهى الاتفاق مع إدارة يونايتد على كافة التفاصيل لينضم إلى أولد ترافورد، فيما تواجدت أزمات بين النادي الإنجليزي ونادي بورتو بشأن تيليس.

وبحسب ما أورده الصحفي الموثوق فابيريزو رومانو، فإن أخيرًا إدارة يونايتد توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في بورتو ويتبقى بعض التفاصيل سيُسدل عليها الستار في وقت لاحق هذا المساء.

اللاعبان سيخضعان للفحص الطبي اليوم وقد يتم الإعلان عن الصفقة في وقت متأخر أو صباح الغد، لتكون إدارة إد وودارد قد لبّت أخيرًا طلبات أولي جونار سولشاير في الميركاتو.

and have reached an agreement for Alex Telles! Last details to be sorted on next few hours, then medicals and official announcement. Here we go soon! 🔴 #MUFC #transfers