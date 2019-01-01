هل يُعادل سولشار رقم السير فيرجسون التاريخي أمام آرسنال؟

فرصة عظيمة أمام سولشار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يمتلك أولي جونار سولشار فرصة عظيمة لمعادلة الرقم التاريخي للسير أليكس فيرجسون، والخاص بعدد الانتصارات المتتالية لمانشستر يونايتد خارج ملعبه في البريميرليج.

وحقق المدرب المؤقت في مانشستر يونايتد سلسلة رائعة من النتائج منذ خلافته لجوزيه مورينيو في أواخر ديسمبر الماضي، إذ لم يخسر طوال الـ12 مباراة التي قادها في الدوري الإنجليزي، بانتصاره في 10 وتعادله مرتين.

إلى جانب هذا، حقق المدرب انتصارات ممتازة في مباريات الكؤوس على آرسنال وتشيلسي، وقد توج تلك المسيرة العظيمة بتعويض سقوطه ذهابًا على ملعبه أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد إلى انتصار رائع في حديقة الأمراء بنتيجة 3-1 ليتأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

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سولشار قاد اليونايتد لتحقيق 6 انتصارات متتالية خارج ملعبه في البريميرليج، وفي حال هزم آرسنال على ملعب الإمارات هذا الأسبوع سيُعادل الرقم التاريخي للسير فيرجسون، والذي كان قد فاز في 7 مباريات متتالية خارج ملعبه خلال الفترة من إبريل إلى أغسطس 1993.