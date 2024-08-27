مانشستر يونايتد يخطف نجم باريس سان جيرمان .. ويحضر لـ"صفقة تبادلية ضخمة" مع تشيلسي

ميركاتو مانشستر يونايتد يزداد سخونة..

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

مانشستر يونايتد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بفوز صعب على فولهام (1-0)، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، قبل السقوط أمام مستضيفه برايتون (1-2)، في الأسبوع الثاني.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، مساء اليوم الثلاثاء، توصل العملاق الإنجليزي إلى اتفاق مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ للتعاقد مع متوسط ميدانه الأوروجوياني مانويل أوجارتي.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن صفقة أوجارتي؛ ستكلف خزينة نادي مانشستر يونايتد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كـ"متغيرات".

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النجم الأوروجوياني، سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعامٍ آخر.

صفقة تبادلية ضخمة مع تشيلسي..

وعلى جانب آخر.. فجّرت صحيفة "التليجراف" مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد ونادي تشيلسي الإنجليزي، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

الصحيفة البريطانية أعلنت بدء مانشستر يونايتد "مفاوضات" مع مسؤولي تشيلسي، اليوم الثلاثاء؛ من أجل التعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الشياطين الحمر، يرفضون دفع أي أموال مقابل التعاقد مع سترلينج؛ ولكنهم يرحبون بفكرة إدخال الإنجليزي جادون سانشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في الصفقة.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في الساعات القادمة، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي؛ يقضي بانضمام سترلينج إلى مانشستر يونايتد، مقابل رحيل سانشو إلى تشيلسي.