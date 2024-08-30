"صفعتها فقط".. إيفرا يبدي ندمه على تصرفاته الجنسية في "فيديو الدجاجة"!

لم يكن الفيديو الوحيد للنجم الفرنسي المعتزل

أعرب لاعب كرة القدم الفرنسي السابق باتريس إيفرا، عن ندمه الشديد بسبب المقطع الذي صوره لنفسه وهو يقوم بإيحاءات جنسية مع دجاجة.

لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق تصدر العناوين أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقاطع المثيرة للجدل التي ينشرها، وكان أبرزها على الإطلاق في 2018 عندما ظهر قبل عيد الشكر لتصوير مقطع لنفسه مع دجاجة مع القيام بالعديد من الإشارات الجنسية غير اللائقة.

ومن جانبه قال إيفرا في برنامج "ستيك تو فوتبول" عبر قناة "سكاي بيت":"في فيديو الدجاجة، أنا قمت بصفعها فقط ولكني لم ألعقها، لقد كان عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، لم أهتم كثيرًا بالمناسبة، أردت فقط أن ألقي مزحة بأنك عندما تأكل الدجاجة ستقع في حبها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا نادم على هذا الفيديو كثيرًا، ولكن في الوقت ذاته كنت مجنونًا للغاية، قمت بعمل فيديو آخر للنباتيين وكنت آكل الزهور والأشجار، وكان الجميع سعداء".

يذكر أن إيفرا الذي اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في عام 2019، اتجه إلى العمل في الإعلام بعد انتهاء مسيرته كلاعب، وأثار الجدل بالعديد من الآراء والتصريحات الصادمة.