المدير الرياضي ليوفنتوس : نحب بوجبا ولكن علينا دفع سعره

سولشاير لا يهتم بتصريحات وكيل اللاعب

رد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، على التكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة، حول مستقبل بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي، خرج مؤخرًا للحديث عن رغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر والانضمام لريال مدريد.

ومع ذلك مازال يعتبر يوفنتوس، ضمن أهم الفرق التي تطمح في ضم اللاعب، والذي سبق أن تألق بصفوف السيدة العجوز قبل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

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باراتيتشي قال في تصريحات لشبكة "Mediaset":"بوجبا سيعود إلى يوفنتوس؟ نحن نحب بول ونعرف قيمته كلاعب ولكنه الآن في مانشستر يونايتد".

وأضاف:"هو ليس لاعبًا حرًا لذلك عليك دفع المبلغ المطلوب لو أردت الحصول على خدماته، لذلك سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وفي سياق متصل علق أولي سولشاير مدرب مانشستر على تصريحات رايولا قائلًا:"يجب عليه إدراك أن كرة القدم لعبة جماعية، لذلك لن أهدر طاقتي في الحديث مع بوجبا عن مدى سعادته، لأنه يركز على بذل قصارى جهده لصالح الفريق".

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يذكر أن بوجبا شارك كبديل في المواجهة التي خسرها مانشستر يونايتد من لايبزيج بنتيجة 3/2 أمس الثلاثاء، والتي تسببت في خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.