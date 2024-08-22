حملة اقتصادية شرسة من السير جيم راتكليف

"أطعمة في المراحيض" .. واقعة غريبة وعجيبة تحدث في مانشستر يونايتد، وسط حملة عنيفة من السير جيم راتكليف لتخفيض التكاليف داخل النادي الإنجليزي.

الرجل الأغنى في بريطانيا والذي يعمل كرئيس لشركة إنيوس، يمتلك حصة قدرها 25% من أسهم مانشستر يونايتد، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرمه مع عائلة جليزر، ليقوم بعدها بتسريح ما يقرب من 250 موظفًا من النادي.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن مانشستر يونايتد توقف عن منح الموظفين وجبة مجانية خلال فترات عملهم، والذي كان يتضمن شطيرة وكيس بطاطس وبعض الحبوب ومشروبًا غازيًا.

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وادعى البعض أيضًا أنه عرض عليهم بقايا الطعام المقدم لضيوف الشركات خلال المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد فولهام، ولكن مانشستر نفى ذلك تمامًا، وقال إنه يتم إعداد طعام إضافي للموظفين، خاصة وأن الوجبات التي كان يتم تقديمها من قبل لم يكن يتناولها أحد.

وفي سياق متصل قال أحد العمال إنهم أُجبروا على تناول الطعام في المرحاض الخاص بملعب أولد ترافورد، حيث صرح:"لقد وضعوا طاولة طعام بجوار أربع مقصورات مراحيض، تخرج من الحجرة ويجلس شخص ما أمامك مباشرة لتناول الطعام".

وعلى الجانب الآخر رفض مانشستر يونايتد هذه الادعاءات، بالتأكيد على وجود غرف طعام منفصلة، ولكن البعض يختار تناول الأكل في منطقة أكثر هدوءًا للموظفين والتي تحتوي على حمام مجاور وغرفة للاستحمام.

جدير بالذكر أن حملة راتكليف الاقتصادية لتوفير الأموال في مانشستر يونايتد بدأت منذ فترة طويلة، وأثارت حالة من الجدل، بسبب ظهور أنباء حول اضطرار بعض الموظفين لدفع تكاليف انتقالهم لملعب ويمبلي في مواجهة يونايتد مع مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام، وهي المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.