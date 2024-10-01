"أضاع هيبتنا ضد بيرنلي وشيفيلد" .. هجوم قوي من نجم مانشستر يونايتد على تين هاج

حالة من عدم الرضا عن الصورة التي يلعب بها الفريق

هجوم عنيف يتعرض له الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج، ولكن الأمر يبدو أن امتد لعدم حصوله على الدعم والتأييد داخل غرفة ملابس الفريق.

الشياطين الحمر مروا بفترات صعبة في الموسم الماضي، ومع ذلك نجحوا في انتزاع لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في المباراة النهائية، ومع بداية الموسم الجديد عادت الأجواء المتوترة مرة أخرى بسبب النتائج المحبطة والأداء الضعيف، لنصل إلى وجود تكهنات حول رحيل الهولندي بعد التعادل مع تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي، والخسارة من توتنهام بنتيجة 3/0 في الدوري الإنجليزي.

موقع "ذا أثلتيك" أشار إلى واقعة حدثت بعد نهائي كأس الاتحاد الموسم الماضي، والتي تؤكد أن الهولندي لم يتمتع بشعبية هائلة داخل الفريق، رغم قيام إدارة النادي بتجديد الثقة فيه والإعلان عن توقيعه على عقد جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الموقع إلى أن أحد اللاعبين بمانشستر "دون ذكر اسمه" قال في تصريحات حصرية بعد خوض النهائي:"لا يمكننا أن نلعب بهذه الطريقة، من غير المنطقي قيام فرق في منطقة الهبوط مثل شيفيلد يونايتد وبيرنلي بالقدوم إلى أولد ترافورد وفتح دفاعاتنا على ملعبنا".

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن إدارة مانشستر بقيادة المالك الجديد السير جيم راتكليف، منحت تين هاج فرصة أخيرة لتحسين النتائج أمام بورتو بالدوري الأوروبي هذا الأسبوع، وضد أستون فيلا في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، وذلك من أجل إنقاذ وظيفته بالنادي.

جدير بالذكر أن سيموني إنزاجي مدرب إنتر وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، ظهرا ضمن أبرز المرشحين لخلافة تين هاج في حالة رحيله.