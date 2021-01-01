مانشستر سيتي يقوم بمحاولة أولى لضم لوكاكو

النجم البلجيكي قد يعود للدوري الإنجليزي

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الدخول في سباق التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سيتي يبحث عن مهاجم جديد، بعد قرار نجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بالرحيل عن صفوف النادي بعد نهاية عقده في يونيو.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد أن بيب جوارديولا مدرب سيتي، يريد ضم لوكاكو ليكون خليفة أجويرو في ملعب الاتحاد.

وأشار إلى أن المدرب الإسباني يؤمن جيدًا بقدرات لوكاكو البدنية والفنية، بسبب امتلاكه خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي من خلال تشيلسي ووست بروميش وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

سيتي حاول الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، ورد إنتر جاء حازمًا ومن دون أي تردد، بعدم وجود أي استعداد للتخلي عن العملاق البلجيكي.

ويأتي ذلك بسبب اعتبار اللاعب ضمن أهم الأعمدة الرئيسية لمشروع المدرب أنطونيو كونتي على المدى الطويل.

ومن المتوقع عدم استسلام النادي الإنجليزي سريعًا، حيث من المقرر أن يقوم بمحاولة أكثر جدية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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ويضع سيتي العديد من الأهداف الأخرى في خط الهجوم، مثل إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وهاري كين مهاجم توتنهام.

يذكر أن لوكاكو البالغ من العمر 27 سنة، سجل 27 هدفًا وصنع 8 في 40 مباراة لعبها مع إنتر بكل البطولات هذا الموسم.