مانشستر سيتي يعلق على مفاوضاته المزعومة مع ميسي

بيان صحفي من النادي

علق مانشستر سيتي على مفاوضاته المزعومة مع قائد برشلونة ليونيل ميسي بعد أن زعمت عدة مصادر أن النادي الإنجليزي تقدم بعرض للاعب الأرجنتيني.

وتم ربط الأرجنتيني بعدة أندية على رأسها بي إس جي ومانشستر سيتي في الآونة الأخيرة في ظل انتهاء عقده مع النادي الكتالوني يونيو القادم.

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سيتي أرسل بياناً إلى "سكاي" قال فيه إن لا صحة لتلك الشائعات التي تربط النادي بالتعاقد مع ميسي في الصيف المقبل.

وأكد البيان أن النادي لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب الصيف الماضي أو في أي وقت منذ ذلك الحين وأنه لم يكن هناك أي مفاوضات بين الطرفين.

السبب في البيان هو تقرير نشرته صحيفة "صن" قالت فيه إن سيتي عرض على ميسي 430 مليون جنيه استرليني كعقد لإقناعه بالانضمام لصفوفه.

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وكشف ميسي في وقت سابق مع "جول" أنه لم يتخذ أي قرار بعد بخصوص مستقبله عقب انتهاء عقده مع البلوجرانا.

وشغل النجم الأرجنتيني العناوين مؤخراً بعد الكشف عن القيمة الضخمة التي يتحصل عليها من برشلونة نظير عقده الموقع في 2017.