مانشستر سيتي يعرض راتباً ضخماً لإقناع فيليكس

كبار أوروبا يطاردون موهبة بنفيكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كثف مانشستر سيتي من جهوده لتأمين التعاقد مع جواو فيليكس، موهبة بنفيكا، وعرض على اللاعب راتباً ضخماً لإقناعه بالانضمام لصفوفه.

فيليكس لفت الأنظار الموسم الماضي بعد تألقه في صفوف بطل البرتغال، ويملك شرطاً جزائياً في عقده مع بنفيكا قيمته 120 مليون يورو.

وعلم "جول" أن سيتي عرض راتباً يبلغ ستة ملايين يورو في الموسم لمدة خمس سنوات على اللاعب لإقناعه بتفضيل عرض سيتي على البقية.

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🏆 نهائي دوري الأمم الأوروبية

🇵🇹 🆚 🇳🇱

⌛️ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

📍 بورتو

🏟 الدراجاو

📺 beIN Sports 1HD



نهائي له طابع خامس.. المهاجم الأقوى في العالم حاليًا يقابله المدافع الأصلب.. لمن تكون الغلبة؟ 👀 pic.twitter.com/XioWTAEgG3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

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وارتبط اسم فيليكس بالانضمام ليوفنتوس، باريس سان جيرمان، ريال وأتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد في الشهور الماضية، ولكن لم يعرض أي منها راتباً يزيد عن ثلاثة ملايين موسمياً.

ويتقاضى فيليكس حالياً في بنفيكا مليون ونصف يورو موسمياً، ويسعى النادي لتمديد عقده ورفع الشرط الجزائي إلى 200 مليوناً.

وسيلعب فيليكس مساء اليوم، الأحد، مع منتخب بلاده البرتغال أمام هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.