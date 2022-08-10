مانشستر سيتي يصدم برشلونة في صفقة برناردو سيلفا

حامل لقب البريميرليج يُبعد لاعبه البرتغالي عن كامب نو

رفض مانشستر سيتي مزاعم قبوله عرضًا من برشلونة لبيع لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا بفترة الانتقالات الصيفية الجارية، في الوقت الذي يكافح فيه حامل لقب الدوري الإنجليزي للحفاظ على لاعب خط الوسط.

ويهتم عمالقة الدوري الأسباني بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا للصيف الثاني على التوالي، لكن سعيهم أثار الدهشة وسط مشاكل مالية عميقة الجذور يُعاني منها الفريق الكتالوني مؤخرًا.

وكان سيلفا قد أبلغ مانشستر سيتي العام الماضي أنه يرغب في الانتقال إلى إسبانيا بدافع الرغبة في العيش بالقرب من عائلته في البرتغال.

مانشستر سيتي يتمسك ببقاء برناردو سيلفا

بيب جوارديولا كان قد صرح علنًا أن أبطال الدوري الإنجليزي لن يقفوا في طريق خروج اللاعبين غير المستقرين داخل ملعب الاتحاد، ولم يتبق سوى ثلاثة أسابيع في نافذة الانتقالات وسيحتاج السيتي إلى تأمين بديل حال رحيل برناردو سيلفا.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية بالأمس إلى أن مانشستر سيتي وبرشلونة قد توصلا لاتفاق بشأن ضم برناردو سيلفا مقابل 46 مليون جنية أسترليني.

ولكن بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن مانشستر سيتي لن يُفرط في خدمات لاعبه البرتغالي هذا الصيف بأقل من 80 مليون جنية استرليني، مما يعني عدم توصله لاتفاق مع البرسا حول ضم سيلفا.

هل تبدو صفقة انتقال سيلفا إلى برشلونة سهلة؟

يبدو أن انتقال برناردو سيلفا إلى ملعب نو كامب سيكون من الصعب حدوثه هذا الصيف، حيث لم ينجح برشلونة في تسجيل صفقاته الجديدة حتى هذه اللحظة.

البرسا نجح في تقوية صفوف فريقه بسوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أبرم عدد كبير من الصفقات الثقيلة والتي قد تجعله منافسًا شرسًا على جميع البطولات التي يُشارك فيها بداية من الموسم الجديد.