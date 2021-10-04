مانشستر سيتي يشتكي أحد مشجعي ليفربول.. و"الريدز" يحقق

تقدم نادي مانشستر سيتي بشكوى إلى ليفربول، يزعم فيها أن مشجعًا بصق على أحد العاملين في طاقمه خلال مباراة الفريقين التي أقيمت الأحد على ملعب "أنفيلد".

مانشستر سيتي تعادل مع ليفربول بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة، اختتمت منافسات الجولة السابعة من موسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي.

صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية نقلت التفاصيل الخاصة بواقعة بصق مشجع لنادي ليفربول على أحد عمال غرف الملابس في مانشستر سيتي.

ماذا حدث خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

الصحيفة الإنجليزية تؤكد أن واقعة البصق حدثت والنتيجة 1-1 خلال الشوط الثاني، أثناء اندلاع المشاعر ومطالبة مانشستر سيتي بركلة جزاء.

ثم واقعة الغضب من الحكم بول تيرني، الذي رفض إشهار بطاقة صفراء ثانية في وجه جيمس ميلنر، وهو ما أثار جنون بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتم التقاط واقعة البصق بكاميرا هاتف من قبل عضو آخر من طاقم مانشستر سيتي، ليقرر بطل الدوري الإنجليزي التقدم بشكوى إلى ليفربول.

ماذا كان تعليق جوارديولا على واقعة البصق؟

جوارديولا حث ليفربول على اتخاذ إجراء حاسم بشأن الأمر عندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي عن واقعة البصق.

وقال المدرب الإسباني: "لم أر ذلك، سمعت عنه فقط بعد أن أخبرني الناس به، وإذا حدث هذا فأنا متأكد من أن ليفربول سيتخذ إجراءً حاسمًا بشأن ذلك الشخص".

وأضاف: "ليفربول أعظم من مثل هذا السلوك، في كل نادٍ هناك أشخاص يرتكبون أفعالًا سيئة بسبب المشاعر، لكن عليك أن تتحكم في نفسك".

ما هو رد ليفربول على الشكوى المقدمة من مانشستر سيتي؟

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية من جانبها أكدت أن ليفربول قرر فتح تحقيق في واقعة البصق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليفربول تلقت بالفعل شكوى مانشستر سيتي، وبدأت التحقيق الخاص على الفور لتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

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