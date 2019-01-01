مانشستر سيتي يسرق جوهرة جديدة من شباب برشلونة

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اقترب مانشستر سيتي من الحصول على خدمات خوان لاريوس أحد أبرز المواهب الموجودة في قطاع اللامسيا ببرشلونة، في ضربة جديدة من النادي الإنجليزي للعملاق الكتلاني من خلال ضم مواهبه المتألقة.

لاريوس هو ظهير أيسر لديه من العمر 15 عامًا، وقد برزت موهبته منذ أن كان في أكاديمية إشبيلية قبل أن يظفر برشلونة بخدماته في نهاية المطاف.

ريال مدريد هو الآخر كان واحدًا من ضمن الأندية التي حاولت انتزاع لاريوس عندما كان في إشبيلية، غير أن مسؤولي البرسا تمكنوا من الحصول على توقيعه حينها، لكن يبدو أنهم في طريقهم لخسارة موهبته الكبيرة في وقت قريب.

لاريوس ترقى ليشارك مع فرق في فئات عمرية أكبر منه، ليكتسب خبرة كبيرة والأهم أنه تمكن من إثبات نفسه بالفعل، لكن مانشستر سيتي لن يجعل برشلونة يهنأ بموهبته الكبيرة كثيرًا وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" المقربة من الكامب نو.

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اللاعب في طريقه لأن يبلغ عامه السادس عشر خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم سيكون بمقدوره أن يوقع عقده الاحترافي الأول، وقد استقر رأي أسرته على أن ينتقل إلى مانشستر سيتي والذي قدّم عرضًا رائعًا ولا يمكن تفويته بالنسبة لهم.

عرض سيتي كان أفضل من مخططات برشلونة للاعب، فالنادي الكتلاني أراد أن يُرقي اللاعب ليلعب مع الرديف مع منحه ثالث أكبر قيمة عقد في اللامسيا بأسرها، لكن يبدو أن عرض السيتي كان أكثر إغراءً من البرسا.

الجدير بالذكر أن باتريك كلويفرت، مدير قطاع الناشئين في برشلونة، سبق وأن صرح بأن برشلونة هي المكان المناسب لنمو أي موهبة واعتبر أن من يرحل من أجل المال وهو صغير يفتقد إلى "الاحترام"، ولكنه فتح الباب بشكل ضيق أمام عودة أي صغير راحل.