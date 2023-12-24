مانشستر سيتي يستمر في تعجيز برشلونة .. مبلغ خيالي لحسم صفقة كانسيلو

مانشستر سيتي يعجز برشلونة في صفقة كانسيلو...

يثبت جواو كانسيلو، لاعب برشلونة والمعار من مانشستر سيتي، يومًا بعد يومًا أنه لاعب لا غنى عنه في تشكيلة الفريق الكتالوني، بعد مستواه المميز الذي يقدمه مع البلوجرانا.

وكان الظهير البرتغالي، قد انضم إلى برشلونة، على سبيل الإعارة في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية من مانشستر سيتي، لمدة موسم واحد، مع وجود بند للشراء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، تسعى لتفعيل بند الشراء والتعاقد مع كانسيلو بصورة دائمة، ولكن سيتعين عليها دفع أكثر من 30 مليون يورو لإتمام الصفقة.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن إدارة برشلونة تستهدف أيضًا، التعاقد مع جواو فيليكس، من أتلتيكو مدريد بصورة نهائية، ولكن العائق الوحيد أمام الفريق الكتالوني، هو التمويل اللازم لحسم الصفقتين.

ومن جانبها كانت إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، في وقت سابق أنها تعمل بكل جهد لإيجاد حلول تسمح لهم بالاحتفاظ بالثنائي بشكل دائم، وبدأت بالفعل مفاوضات مع ممثلي اللاعبين وأنديتهم.