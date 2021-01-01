مانشستر سيتي يستخدم ورقة الدوري الأمريكي لضم ميسي

خطة مستقبلية وضعها النادي الإنجليزي للنجم الأرجنتيني

حالة كبيرة من الثقة داخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في خطة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الصيف القادم.

عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021، وسط غموض شديد حول موقفه من التوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني.

اللاعب خرج مؤخرًا للحديث عن تأجيل قراره لما بعد انتخابات رئاسة برشلونة، بوجود أنباء حول دخول باريس سان جيرمان بقوة من أجل الحصول على خدماته.

المزيد من الفرق

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن إدارة مانشستر سيتي لديها ثقة نسبية في التعاقد مع ميسي، وأن النادي الإنجليزي يظل في الصدارة لضمه.

ويأتي ذلك بسبب تواجد بيب جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق، والتي تربطه علاقة قوية جدًا بميسي منذ فترة عملهما معًا.

سبب آخر يجعل الأفضلية لسيتي، وذلك عن طريق إمكانية توفير فرصة مناسبة للمهاجم المخضرم، للانتقال في الدوري الأمريكي بالمراحل الأخيرة من مسيرته قبل الاعتزال عن طريق نادي نيويورك سيتي الذي ينتمني لنفس المجموعة التي يتبع لها النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرة الآن في ملعب ميسي، بالاختيار بين البقاء مع برشلونة، أو الانتقال للعمل مع جوارديولا، أو الانضمام لزميله السابق نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

اقرأ أيضًا .. كومان: أرى ميسي سعيدًا ومرتاحًا وهذا ليس جديدًا

تحليل | ميسي يعود، وبرشلونة في أزمة دون كرة

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 سنة، نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 6 أهداف في 20 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.