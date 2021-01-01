كومان: أرى ميسي سعيدًا ومرتاحًا وهذا ليس جديدًا

تصريحات كومان عقب فوز برشلونة على أتلتيك بيلباو

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن ليونيل ميسي لعب بشكل جيد كما اعتاد أن يفعل في المباريات الأخيرة مؤكدًا أن رؤيته سعيدًا ومرتاحًا ويسجل الأهداف شيئًا رائعًا

وحقق برشلونة انتصارًا ممتعًا لجماهيره على مضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحدة ايواصل به النتائج الإيجابية والسعي نحو الاقتراب من المقدمة..

برشلونة كان قد سقط في فخ التعادل في الجولة قبل الماضية التي لعب فيها أمام إيبار والتي اختتم بها عام 2020 الذي يعتبره جميع عشاق وجماهير النادي الكتالوني عامًا للنسيان، ثم فاز بأداء باهت أمام ويسكا الجولة الماضية.

المزيد من الفرق

وعقب المباراة الثانية لبرشلونة في 2021 أكد المدير الفني رونالد كومان أن الفريق لعب مباراة جيدة وأن مواجهة اليوم لم تكن سهلة على الإطلاق أمام خصم اعتاد خلق المشاكل للفريق الكتالوني خاصة على ملعبه.

وأضاف: "إنها مواجهة صعبة ولكن المهم أننا حققنا الفوز، ميسي كان على نفس المستوى لفترة طويلة وتألق في المباريات السابقة أيضًا، ما حدث اليوم ليس جديدًا"

وتابع: "بالنسبة لميسي هذا لا يفاجئني، الآن لقد سجل هدفين، أراه سعيدًا ومرتاحًا، ولديه رغبة كبيرة في الفوز، وهكذا كان دائمًا وليس فقط اليوم كما قلت"

واسترسل: "إذا كان ديمبيلي يشعر بحالة جيدة من الناحية البدنية، فيمكنه تقديم أداء جيد للغاية، لم أشك أبدًا في جودته وما يمتلكه من قدرات، هو يعطينا الكثير من الحلول"

وأردف: "لقد عانى ديمبيلي من الإصابات كثيرًا في الفترات الماضية وغاب عن عدد كبير من المباريات لذلك السبب، أحاول إدارة دقائقه لأنه لم يعتاد على لعب الكثير من المباريات على التوالي"

وأكد: "هناك دائمًا سباق على اللقب ولا يمكن لشيء أن يحسم قبل أوانه، الموسم طويل جدًا ويمكن أن نشهد العديد من التقلبات على مستوى المراكز، الفريق الذي يعمل بشكل جيد للغاية الآن قد يواجه مشاكل في نهاية الموسم"

وحول ضغط المباريات قال: "الجدول الزمني ضيق للغاية وهذا يؤثر على اللاعبين والأندية بصورة كبيرة وتراكمية، وهذا سيجعل النتائج في حالة عدم استقرار على مستوى الموسم ككل"

وحول الفريق قال: ""كان الفريق يعمل بشكل جيد لفترة طويلة، في التدريبات نعمل بجدية وبكثافة كبيرة، أعتقد أننا استحقنا المزيد من النقاط في بعض المباريات التي سقطنا فيها"

واختتم تصريحاته قائلًا: "اليوم لدينا فعالية وهذا مميز، إنها أيضًا مسألة ثقة ومن الجيد أن تعود، في النهاية علينا أن نستمر بهذا النسق التصاعدي"

للتاريخ .. ميسي يصل للمباراة 750 مع برشلونة والـ 500 في الدوري الإسباني

وبذلك الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 31 في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإسباني حيث صحح الفريق الكتالوني أوضاعه بعدما بدأ الموسم وهو يعاني من سوء النتائج محليًا.