مانشستر سيتي يساعد في حرب كورونا بملعبه

لفتة مميزة من النادي الإنجليزي..

قرر مانشستر سيتي مساعدة بريطانيا في حربها ضد فيروس كورونا من خلال تسليم ملعب الاتحاد لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لاستخدامه في المساعدات الطبية.

إنجلترا تعد من أكثر الدول في العالم تضررًا من فيروس كورونا وقد ازداد عدد المصابين بصورة كبيرة حتى وصل إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء.

ونتيجة لتفشي كورونا، قررت السلطات الرياضية الإنجليزية إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات المحترفة حتى نهاية أبريل بصورة مبدئية، مع إلغاء كافة بطولات الهواة من الدرجة الثالثة وحتى السابعة.

المزيد من الفرق

هيئة الخدمات الصحية الوطنية تفتح أبوابها للأندية التي تود تسليم ملاعبها لها لمساعدتها في كورونا، والسيتي هو أحدث الأندية الإنجليزية التي تقرر المساعدة خلال هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد.

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ومن المقرر أن يُستخدم ملعب الاتحاد بداية من الأسبوع المقبل، فسيتم استخدام مرافقه لتكون مكانًا يُجرى فيه دورات تدريبية للموظفين المشاركين في الخطوط الأمامية لعلاج مرضى الوباء.

ريال مدريد أيضًا كان من ضمن الفرق التي قررت مساعدة بلادها في أزمة كورونا، حيث جرى تحويل سانتياجو برنابيو إلى مخزن للأدوات الطبية في الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية قد تم تأجيلها لصيف 2021 بدلًا من هذا الصيف بسبب كورونا، وهو الأمر عينه الذي حدث لأولمبياد طوكيو.