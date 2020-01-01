تشافي وإنييستا يجتمعان سويًا في مباراة أخيرة

أساطير الجيل الذهبي لبرشلونة قد يجتمعان سويًا

يقترب تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، اللعب مرة أخرى مع زميله السابق في برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الياباني حاليًا، أندريس إنييستا، في ليلة وداع نجم مانشستر سيتي، دافيد سيلفا.

سيلفا أعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية عقده في الموسم الجاري مع توقعات بعودته لصفوف فالنسيا الإسباني، فيما ربطته تقارير صحفية باللعب في السعودية.

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وسبق ولعب سيلفا مع تشافي وإنييستا في المنتخب الإسباني وحققوا سويًا لقب أمم أوروبا في 2012 وكأس العالم 2010.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ مانشستر سيتي يحاول التخطيط لمباراة وداعية لسيلفا وسوف تكون بحضور إنييستا وتشافي.

ومن الصعب إقامة المباراة خلال العام الجاري، وفي حال تمت إقامتها فسوف تُلعب دون حضور جماهيري.

وحول ذلك، قال تشافي في تصريحات نقلتها الصحيفة: "دافيد لاعب رائع، ويمتلك مسيرة خرافية سواء مع المنتخب أو الفرق التي مثلّها، إنّه موهبة إسبانية خالصة".

وتابع: "لقد كان عنصرًا فعالًا في كل البطولات التي حققها، ولعب دورًا كبيرًا مع منتخب إسبانيا. أتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة".

ولعب إنييستا وتشافي سويًا في برشلونة لعدة سنوات قبل رحيل هيرنانديز في 2015 إلى السد القطري ومغادرة أندريس في 2018 إلى فيسيل كوبي.