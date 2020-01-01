مانشستر سيتي يخصص 80 مليون يورو للتعاقد مع لاعب نابولي

الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لا يخيف سيتي

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة إدارة مانشستر سيتي في التعاقد مع فابيان رويز لاعب نابولي، خلال الصيف القادم.

اللاعب الإسباني صاحب الـ 23 عاماً، خطف الأنظار إليه بعد المستوى الذي يقدمه مع فريق الجنوب الإيطالي خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن إدارة سيتي تريد التعاقد مع رويز ورصدت له مبلغاً بقيمة 80 مليون يورو لحسم الصفقة الصيف القادم.

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عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، لا تخيف إدارة مانشستر سيتي ولن توقف عملية تدعيم الفريق.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا لموسمين بداية من الموسم القادم.

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ومن المنتظر أن يدخل سيتي، صراعاً قوياً مع ريال مدريد الذي ارتبط في الفترة الماضية بالدخول في مفاوضات مع اللاعب الإسباني.

جدير بالذكر أن متوسط الميدان الإسباني هذا الموسم، لعب مع نابولي 30 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.