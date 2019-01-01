الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يحقق أرقامًا قياسية بالفوز على ليستر

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أرقام كبيرة لكتيبة جوارديولا..

لم يكن الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على ليستر سيتي مفيدًا للأول فقط على صعيد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل إنه ساهم في تحقيق أرقام قياسية كبيرة لكتيبة بيب جوارديولا.

كتيبة السيتي أوقفت سلسلة انتصارات ليستر بتحويل تأخرهم بهدف جيمي فاردي إلى فوز بثلاثية وسط تألق من الجزائري الدولي رياض محرز، ليقلصوا الفارق بينهم وبين المتصدر ليفربول إلى 11 نقطة بصورة مؤقتة.

هذا الانتصار للسيتي هو رقم 250 له في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (من 2010)، ليكون بذلك هو الأكثر فوزًا على الإطلاق، في الوقت الذي لم يتمكن أي فريق آخر من تحقيق نفس عدد الانتصارات في العقود الماضية باستثناء مانشستر يونايتد.

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اليونايتد تحت إمرة السير أليكس فيرجسون حققوا 255 انتصار في العقد الأسبق (من 2000 وحتى 2010)، وهو النادي الوحيد صاحب عدد الانتصارات الأعلى من السيتزنز.

في الوقت نفسه، فإن بالثلاثية التي أحرزها نجوم السيتي في شباك ليستر أصبح إجمالي ما سجله الفريق السماوي منذ 2010 هو 841 هدفًا، ليكون هو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ الخمسينيات.

مانشستر يونايتد أيضًا كان من أحرز عدد من الأهداف أكثر في الخمسينيات، حيث سجل 855 هدفًا، ولكن الغلبة هنا لولفرهامبتون، والذي سجل حينها 904 هدفًا.

الجدير بالذكر أن السيتي يحتل المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة عن ليستر، بينما ينفرد ليفربول برصيد 49 نقطة مع تأجيل مباراته مع وست هام بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

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